Оливье и шубу можно приготовить без вреда для здоровья - Супрун

В частности майонез можно заменить сметаной, турецким йогуртом или горчицей в зернах.

Традиционные для многих украинцев блюда для встречи Нового года и Рождества можно заменить на более полезные для здоровья их варианты.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун в соцсети Facebook.

По ее словам, такие блюда как оливье, шуба, картошка пюре, печеная утка, крабовый салат, студень, голубцы и другие могут быть опасными для здоровья, особенно, если съесть все сразу.

“Возьмем оливье. Это салат, потому что в нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца и жирный майонез. Собственно, оливье может быть полноценной пищей, а не “салатом“: здесь есть белки, жиры, медленные углеводы“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что от майонеза лучше отказаться или ограничить потребление.

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“Майонез можно заменить: сметаной - в ней витамин D, молочнокислые бактерии и жирные кислоты с короткой цепью, турецким йогуртом и горчицей в зернах. Если хотите попробовать что-то совершенно новое, майонез можно приготовить из орехов кешью или авокадо, или вообще аквафабы - это вода, в которой варился турецкий горох для хумуса. в интернете есть много рецептов“, - говорится в рекомендациях.

Кроме того, рекомендуется изменить соотношение компонентов в оливье: больше моркови, свежий огурец вместо соленого, зеленый лук вместо репчатого (в нем много магния), отварное филе вместо колбасы и ветчины. Можно добавить соленую скумбрию - это источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

“Или шуба. Еще один “салат“, в котором много майонеза и человеческого труда. Сделайте проще - отдельно сельдь или скумбрия. Отдельно - винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло. Вы получите то же, но в более легкой форме. И готовить проще“, - говорится в заметке.

Также рекомендуется заменить жареное мясо на запеченное, а соус к нему сделать из перемолотой клюквы или горчицы в зернах и йогурта, а не кетчуп или тот же майонез.

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“Холодец - полезный! Но не забудьте дополнить его овощным салатом и цвикли. А вот колбасы, ветчину, сделанные не дома - все процессированное мясо - есть не стоит“, - прокомментировала Супрун еще одно традиционное блюдо.

К праздникам также рекомендуется приготовить суп, куриный или рыбный бульон или борщ.

“Жидкая теплая пища, в которой - все полезное из овощей способствует пищеварению, но и удерживает нас от переедания. Суп это источник микроэлементов и доступных питательных веществ на утро похмелья“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось начиная с 1 января 2019 года украинцам разрешат возвращать в аптеки лекарства.