Флаги боевых бригад ВСУ доставят в Антарктиду
В 24 Украинской антарктической экспедиции на станции «Академик Вернадский» будет принимать участие тележурналист Андрей Мочурад, который возьмет с собой флаги боевых бригад Вооруженных сил Украины.
Как сообщается на сайте Минобороны, об этом Мочурад рассказал на брифинге во Львове.
Журналист известен как ветеран боевых действий на Донбассе и инициатор многочисленных патриотических инициатив.
По его словам, в Антарктиде украинская экспедиция занимается метеорологическими, биологическими и геофизическими исследованиями.
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“У меня есть опыт путешественника. В свое время совершал экспедицию по странам Ближнего Востока. Имел опыт горных восхождений в этом регионе. Тяжелой работы и сложных метеоусловий я не боюсь. Кроме того, хочу продолжить инициативу украинцев по увековечиванию боевых побратимов. Поэтому в Антарктиду со мной отправятся флаги бригады морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины, 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. А также флаг Десантно-штурмовых войск ВС Украины, ведь я являюсь офицером и нахожусь в оперативном резерве одной из бригад ДШВ“, - сообщил Андрей Мочурад.
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Журналист также намерен снять документальный фильм о деятельности украинских ученых на Южном полюсе.
Напомним, Государственный концерн Укроборонпром в течение 2018 передал украинской армии более 2500 единиц вооружения.
Также, в поселке Троицкое Луганской области представители национальной скаутской организации Пласт передали Вифлеемский огонь мира воинам.