Флаги боевых бригад ВСУ доставят в Антарктиду

Такую идею решил осуществить львовский журналист Андрей Мочурад .

Новая украинская экспедиция в Антарктиду возьмет с собой флаги бригад ВСУ mil.gov.ua

В 24 Украинской антарктической экспедиции на станции «Академик Вернадский» будет принимать участие тележурналист Андрей Мочурад, который возьмет с собой флаги боевых бригад Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на сайте Минобороны, об этом Мочурад рассказал на брифинге во Львове.

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Журналист известен как ветеран боевых действий на Донбассе и инициатор многочисленных патриотических инициатив.

По его словам, в Антарктиде украинская экспедиция занимается метеорологическими, биологическими и геофизическими исследованиями.

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“У меня есть опыт путешественника. В свое время совершал экспедицию по странам Ближнего Востока. Имел опыт горных восхождений в этом регионе. Тяжелой работы и сложных метеоусловий я не боюсь. Кроме того, хочу продолжить инициативу украинцев по увековечиванию боевых побратимов. Поэтому в Антарктиду со мной отправятся флаги бригады морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины, 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. А также флаг Десантно-штурмовых войск ВС Украины, ведь я являюсь офицером и нахожусь в оперативном резерве одной из бригад ДШВ“, - сообщил Андрей Мочурад.

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Журналист также намерен снять документальный фильм о деятельности украинских ученых на Южном полюсе.

Напомним, Государственный концерн Укроборонпром в течение 2018 передал украинской армии более 2500 единиц вооружения.

Также, в поселке Троицкое Луганской области представители национальной скаутской организации Пласт передали Вифлеемский огонь мира воинам.