Военные готовят отчеты для закрытого совещания с Порошенко

Президент проведет непубличную большую встречу с военным руководством Украины.

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В пятницу 28 декабря президент Петр Порошенко проведет большое совещание с военными. Будут обсуждать итоги военного положения, сообщил советник президента Юрий Бирюков, передает “Сегодня“ со сссылкой на телеканал “Прямой“.

Заседание с военным командованием пройдет в закрытом режиме. “Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. Будет большая итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично“, – уточнил Бирюков.

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Напомним, в среду президент Петр Порошенко объявил об окончании военного положения, заверив, что продлевать его не будут - приближаются выборы президента, и особый режим стал бы помехой в их проведении в срок.

В то же время президент заметил, что ситуация на границах не особо изменилась за месяц, потому армия продолжит вооружаться и отдельные ограничения военного положения могут остаться - например, при пересечении границы и линии ООС.