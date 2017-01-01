Киевлянка ошибочно попала под санкции Украины против РФ из-за тезки-крымчанки

Исправить ошибку может только президент, поскольку список был утвержден его указом .

Киевлянка Ольга Калинина ошибочно попала под санкции Украины против Российской Федерации и уже полгода доказывает, что у нее есть двойник в Крыму.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Женщина родилась в Севастополе, а в 2007-м переехала в Киев. Она работает в Институте международных отношений университета Шевченко.

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Полная тезка киевлянки проводила незаконные выборы на полуострове и попала в санкционный список президента. В санкционном списке из 1700 фамилий - глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, все главари сепаратистов Донбасса и другие.Весной все банковские карточки киевлянки были заблокированы, и только летом в банке назвали причину.

“Вы находитесь в списке персональных санкций. Кладут трубку и все. Я открываю Google: Калинина Ольга Николаева — почетный 860 номер“, — рассказала Ольга. Ее муж Михаил добавил, что двойника жены он нашел в интернете, ведь напротив фамилии Калининой указана должность — секретарь территориальной избирательной комиссии Первомайского района Крыма.

“Я нашел фото женщины в возрасте, которая в избирательной комиссии в Крыму. У меня это заняло минуту“, — сказал он.

“Получается, что мой двойник — абсолютная тезка, которая живет в Крыму — она не под санкциями“, — добавляет Ольга.

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Ольга обращалась в СНБО и Кабмин, но там ошибки не признали. Также Ольга уже полгода не знает, может ли она выезжать за границу.

“Независимо от того, по вине какого органа произошла ошибка, исправить ее может только президент. Поскольку данный список утвержден указом президента“, — объясняют юристы.

Как сообщалось 1 ноября, в России со своей стороны также перепутали тезок и внесли в санкционный список галериста вместо лидера С14.