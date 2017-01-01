Движение автомобильного транспорта на трассах страны восстановили
Движение автотранспорта на автомобильных дорогах страны обеспечено.
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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
“Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено“, - говорится в сообщении.
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В частности, в Полтавской области движение автомобильного транспорта на автодорогах области обеспечено. Проблемные участки дорог на автодорогах М-03 “Киев-Харьков“ и Н-08 “Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь“ расчищены. Тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжают дежурство и работу на местах возможного осложнения движения.
Напомним, по состоянию на 12:00 26 декабря из-за снегопада в Украине заблокировано движение по трассам государственного значения в ряде областей.