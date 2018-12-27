Рабинович: В наступающем году у украинцев есть шанс в результате выборов начать возрождение страны

2018 год стал для Украины сплошным провалом, однако в 2019 году у нас есть шанс на выборах переломить негативную тенденцию, сменить власть и начать возрождение страны. Об этом в своей итоговой колонке на "РБК-Украина" написал народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"2018 год подходит к своему завершению, и многие провластные политики уже успели отчитаться о своих мнимых "перемогах" и "достижениях". Иногда даже называя совершенно бездарные решения – важными и полезными. Я же, напротив, уверен, что этот год, к сожалению, стал для Украины одним сплошным провалом. Начиная с нескольких этапов роста тарифов и заканчивая провальным принятием военного положения, которое ни к чему не привело", – подчеркнул Рабинович.

Он также отметил, что сегодня, по неофициальным данным, около 10 миллионов украинцев вынуждены работать за границей.

"А тех, кто остался, власть планирует просто превратить в рабов, навешивая на страну неподъемные долги и беря все новые и новые кредиты у МВФ и других международных доноров. На конец 2018 года внешний долг государства Украина уже составляет 47,21 млрд долларов. А совокупные долги по внешним и внутренним обязательствам превысили 74,3 миллиарда долларов! Но нынешнее правительство не останавливается и упорно не хочет слазить с кредитной иглы, беря все новые и новые транши у МВФ!" – возмутился политик.

Рабинович напомнил, что власть приняла Бюджет-2019, который ставит на грань выживания миллионы людей.

"В бюджете предусмотрено повышение соцстандартов. Так, прожиточный минимум в следующем году увеличится на целых… 250 гривен! Минимальная зарплата будет расти на 38 гривен в месяц! Но даже эти смешные повышения съедаются инфляцией, которая в 2019 году составит 10% по самым оптимистичным прогнозам. По итогу, Украина все ниже и ниже скатывается во всех международных рейтингах", – констатировал парламентарий.

По его словам, "Оппозиционная платформя – За життя" привлекла лучших отечественных и зарубежных экспертов, и совместно с ними разработала реальную стратегию, которая вытащит Украину из пропасти.

"Мы видим нашу страну сильной, независимой, внеблоковой страной, построенной по типу "Швейцарии Восточной Европы". Наша экономическая программа – "Украинская мечта" – основана на трех китах, которые способны поднять страну на совершенно новый уровень: банковской системе, сельском хозяйстве и хай-тек. Все это позволит нашей экономике оттолкнуться ото дна, на котором она сейчас находится, и стремительно пойти вверх, обеспечить людей рабочими местами и сделать Украину сильной и по-настоящему независимой", – подчеркнул лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

Он отметил: в новом году украинцам предстоит сделать выбор: хотят ли они жить в сильной и процветающей стране или согласны с тем, чтобы их выдавили работать за границей или уморили голодом на Родине.

"И этот выбор им предстоит сделать на президентских и – что более важно – парламентских выборах. Как известно, 2019 год по китайскому календарю – год Свиньи. Так вот, я предлагаю в наступающем году выдворить из политики всех свиней, которые окончательно разграбили нашу страну, и заменить их нормальными людьми, которые будут честно работать и вместе с нами строить в Украине "Швейцарию Восточной Европы", – резюмировал Вадим Рабинович.