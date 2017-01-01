В Украине с начала года пропали более 10 тысяч детей

За год силовикам поступило 10 425 заявлений и сообщений об исчезновении несовершеннолетних.

Почти все дети были найдены в течение первых суток после сообщения об исчезновении Нацполиция

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С начала 2018 года правоохранители получили 10 425 заявлений об исчезновении детей, при этом 9 256 детей были найдены в течение суток после подачи заявлений.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на запрос агентства УНН.

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“За 11 месяцев 2018 года в государственный розыск объявлено 1 367 без вести пропавших несовершеннолетних, из них найдено 1 329. На сегодня продолжаются мероприятия по установлению местонахождения 28 детей, пропавших без вести в течение этого года“, – добавили в Нацполиции.

Как сообщалось в августе, за пять лет из приюта на Волыни пропало семь детей.