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Карта переходов общин в ПЦУ: На Винничине от Москвы не ушли и 10%

Комментариев: 4
Большей активности переходов из УПЦ МП в новую церковь ожидают после Томоса.
К Епифанию пока перешла малая часть приходов УПЦ МП, вся надежда на Томос
К Епифанию пока перешла малая часть приходов УПЦ МП, вся надежда на Томос
EPA/UPG

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Активисты создали интерактивную карту, отображающую переход украинских приходов УПЦ МП в ПЦУ. Всего в новую объединенную церковь влились 20 приходов и множество общин, пишет Depo.UA, перечисляя их.

Напомним, первыми к ПЦУ присоединились два митрополита - Винницкий митрополит Симеон и Переяслав-Хмельницкий Александр Драбинко. Их соборные храмы со своими общинами объявили 17 декабря о переходе к ПЦУ после участия митрополитов в Объединительном соборе и отстранения их от епархий решением Синода УПЦ МП.

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На место Симеона в Винницу отправили архиепископа Варсонофия, на место Драбинко - Дионисия. Однако Варсофония в Виннице в Спасо-Преображенский собор не пустили, в итоге он провел встречи с верующими в Кресто-Воздвиженском храме.

Следом, 19 декабря в ПЦУ перешли приходы Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шишковцы в Черновицкой области, Храм Святой Параскевы в селе Тютьки и Храм великомученика Димитрия Солунского в Винницкой области. 

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Перешли в ПЦУ также Старообрядческая церковь Рождества Христова в Черновцах и Храм Покрова Божией Матери в военном госпитале Киева.

Последней новостью о переходах стали слова руководителя пресс-службы Винницкой епархии Православной церкви Украины протодиакона Владислава Демченко, который насчитал более 20 общин в Винницкой области, которые присоединились к ПЦУ. 

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Буквально вчера стало известно о переходе еще 24-го декабря в ПЦУ двух приходов из пгт Вороновица и села Ивановка Винницкого района. 

В Хмельницкой области первым и пока единственным приходом, который перешел из УПЦ МП в ПЦУ, стал Свято-Николаевский из села Доброгорща. 

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На Львовщине четыре общины вошли в ПЦУ (Жовква, Угнев, села Песчаное и Верчаны, Стрыйского района), на Волыни - одна (Нововолынск), еще одна - в Ивано-Франковской области (Трибуховка) и одна в Закарпатье (Минай).

После получения Епифанием Томоса 6 января 2019 года в Стамбуле активность переходов должна увеличиться, надеются в ПЦУ, особенно на Юге и Востоке, где всегда была сильна позиция Московского Патриархата.

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Сейчас надо понимать, что на Виннице, несмотря на победные новости о переходе 20 общин в ПЦУ, даже 10% их не влилось в новую церковь (всего общин в Винницкой области - 329). Однако тут надеются на влияние митрополита Симеона.

Еще одной интригой называют ситуацию с митрополитом Черкасским и Каневским Софронием, который весь год агитировал за создание автокефалии, но Объединительный собор пропустил якобы из-за болезни, а теперь от его епархии передают информацию, что Томос Украине уже не нужен ни на каких условиях. Уманская епархия УАЦ МП, которая охватывает девять районов Черкасской области, и вовсе публично подтвердила верность УПЦ МП. 

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Тем не менее, источники Depo.ua заверяют, что в ПЦУ могут перейти около 10 церквей с запада Черкасской области. Вопрос висит на волоске и все ожидают 6 января. О переходе церквей из Одесской, Черниговской, Запорожской и других епархий УПЦ МП речи пока не идет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Винничине 20 церквей присоединились к ПЦУ.

 

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Теги: УПЦ МП, РПЦ, ПЦУ, переходы, церкви, общины, православие, Томос
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Комментариев (4)
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Ведмідь***    27.12.2018, 12:03
Оценка:  -3
Ведмідь***
Как можно переходить в новую церковь которая не признана пока никем и не факт что будет признана в Стамбуле? Ведь возможно на представителей Константинополя осуществлялось давление, как сообщил епископ Симферопольский и Крымский Климент (УПЦ КП) в эфире программы "Политический маринад"
Ведмідь***    27.12.2018, 12:09
Оценка:  -2
Ведмідь***
Как я, понял в этой программе епископ Климент говорит что Порошенко на "объединительном" соборе рассказал что отдал приказ не выпускать самолеты и закрыть Борисполь, что-бы греки(представители Константинополя) не смогли покинуть Украину, не приняв нужного решения.
CasperW    27.12.2018, 12:16
Оценка:  0
CasperW
они прилетали чтобы не дать это решение? Может по телефону было бы логичнее сказать "нет"?
Ведмідь***    27.12.2018, 12:23
Оценка:  0
Ведмідь***
Видео на ю-туб МаринаД | 15 грудня - с 15::10 Климент, говорит .......як сказав президент, .....бо делегацiя грекiв хотiла покинути террiторiю Украини, и як сказав презыдент вин дав доручэння закрыты аэропорт и нэ выпускаты жодный литак..
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