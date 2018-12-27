Первая община на Терпнопольщине перешла от Московского Патриархата в ПЦУ

О принятии в поместную украинскую церковь объявил храм Благовещеиния Пресвятой Богородицы в селе Трибуховцы.

На Тернопольщине первая община объявила о переходе в ПЦУ cerkva.te.ua

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Первая община УПЦ МП на Тернопольщине перешла к Поместной Православной Церкви, сообщает пресс-служба Тернопольской епархии.

"Архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Трибуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

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Соответствующий указ издан 26 декабря 2018. Настоятелем общины назначен протоиерей Степана Татарина.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 церквей в Винницкой области объявили о переходе из УПЦ МП в ПЦУ.