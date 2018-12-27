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Первая община на Терпнопольщине перешла от Московского Патриархата в ПЦУ

Комментариев: 2
О принятии в поместную украинскую церковь объявил храм Благовещеиния Пресвятой Богородицы в селе Трибуховцы.
На Тернопольщине первая община объявила о переходе в ПЦУ
На Тернопольщине первая община объявила о переходе в ПЦУ
cerkva.te.ua

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Первая община УПЦ МП на Тернопольщине перешла к Поместной Православной Церкви, сообщает пресс-служба Тернопольской епархии.

"Архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор  удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Трибуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

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Соответствующий указ издан 26 декабря 2018. Настоятелем общины назначен протоиерей Степана Татарина.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 церквей в Винницкой области объявили о переходе из УПЦ МП в ПЦУ.

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ, РПЦ, переходы, православие, Томос, церковь
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Комментариев (2)
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Коляка    27.12.2018, 12:14
Оценка:  -2
Коляка
да сколько можно это мусолить? ну это не главное как церковь называется, главное как народ живёт, то что это банальная украинизация русского населения это и так понятно, а русский тот, кто на русском думает!
Shurat44    27.12.2018, 12:11
Оценка:  -2
Shurat44
фотке сто лет в обед и не пойми где, облачения то одинаковы, вон в окне деревья зеленные, а люди в летней одежде.
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