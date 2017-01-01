Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев - Черновцы

Поезд будет останавливаться на станциях Ивано-Франковск, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Коломыя.

Акционерная компания Укрзализныця назначила на 29 декабря дополнительный поезд №219 Киев - Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, из Киева поезд отправится 29 декабря в 1:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12. Кроме того, поезд будет делать остановки, в частности на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Коломыя. В пресс-службе отметили, что всего на зимние праздники назначено 38 дополнительных поездов на 302 рейса.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на 23 дополнительных поезда в период новогодних и рождественских праздников