У винницкого троллейбуса лопнуло колесо: Три пассажира в больнице

В результате инцидента в троллейбусе госпитализированы двое мужчин и женщина.

У двух пострадавших возможны переломы ног vinnitsa.info

В центре Винницы недалеко от здания городского совета на улице Соборной прогремел взрыв – у троллейбуса взорвалось колесо, что привело к ранению трех человек.

Об этом сообщает местное издание сообщает Винница.info.

С места происшествия были госпитализированы двое мужчин и женщина – у двоих из них врачи подозревают переломы ног.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции Винницкой области, причиной инцидента стало лопнувшее внутреннее колесо транспортного средства, из-за этого оторвалась крышка люка на полу троллейбуса и травмировала пассажиров.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет подробности и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось в апреле, в Киеве в трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке.