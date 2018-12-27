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Рэперу Элджею на три года запрещен въезд в Украину

Комментариев: 9
Такое решение СБУ приняла в интересах безопасности государства.
Элджей не сможет въехать в Украину еще три года
Элджей не сможет въехать в Украину еще три года
facebook.com/Allj-183496325751491/

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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюку) на три года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

С 6 декабря Элджей больше не отмечался в Украине
С 6 декабря Элджей больше не отмечался в Украине
www.instagram.com/p/BrDnUtwn7og

“Принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года“, - говорится в сообщении. Более точно причина не приводится.

29 ноября Элджей в Instagrame отметился все еще в украинской столице
29 ноября Элджей в Instagrame отметился все еще в украинской столице
www.instagram.com/p/BrDnUtwn7og

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В спецслужбе уточнили, что решение было принято “в интересах обеспечения безопасности государства“ еще 27 ноября 2018 года. 

Интересно, что на странице рэпера в Instagram отмечено, что еще 29 ноября он был в Киеве. В посте от 6 декабря и дальнейших локация стоит в Москве или Санкт-Петербурге. На своих страницах в Facebook и Instagram Элджей никак не комментировал запрет на въезд в Киев.

25 ноября Элджей разместил у себя на странице кадр из клипа и отметился в Киеве
25 ноября Элджей разместил у себя на странице кадр из клипа и отметился в Киеве
www.instagram.com/p/BrDnUtwn7og

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Напомним, весной СБУ не пустила в Украину и запретила въезд российскому комику Данилу Поперечному. Кроме того, в аэропорту Жуляны не пустили в Киев известную певицу и бывшую солистку “Ночных Снайперов“ Светлану Сурганову.

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Теги: СБУ, рэпер, РФ, артист, въезд, Украина, нацбезопасность
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Комментариев (9)
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Катилин    27.12.2018, 13:04
Оценка:  +2
Катилин
Ну да, парень опасный, не пускайте, а то всех зачитает насмерть)))
Woodbrother    27.12.2018, 13:05
Оценка:  -2
Woodbrother
Причем тут его скоровговорки ? Скорее всего шлялся по оккупированным территориям.
Катилин    27.12.2018, 13:08
Оценка:  +2
Катилин
Официальной информации пока не дали. Может и шлялся, как знать?
Катилин    27.12.2018, 13:10
Оценка:  +2
Катилин
А может и скороговорки антиукраинского характера, или чё сказанул лишнего.
Катилин    27.12.2018, 13:11
Оценка:  +3
Катилин
СБУ как НКВД сейчас работает. Маляву приняли - посадили, или запретили, без разбирательства.
ХЪ    27.12.2018, 12:48
Оценка:  -3
ХЪ
Неплохо устроился этот Узенюк в сраной раше. А вы русские комсомольцы колхозные крепитесь бо денег нет.
alex-zol    27.12.2018, 12:31
Оценка:  +4
alex-zol
как то пох.
ХЪ    27.12.2018, 12:49
Оценка:  0
ХЪ
рэп для пролетариата
Woodbrother    27.12.2018, 13:04
Оценка:  -1
Woodbrother
реп для репнутых. Даже афроафриканцев от репа уже тошнит.
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