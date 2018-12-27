Рэперу Элджею на три года запрещен въезд в Украину
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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюку) на три года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
“Принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года“, - говорится в сообщении. Более точно причина не приводится.
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В спецслужбе уточнили, что решение было принято “в интересах обеспечения безопасности государства“ еще 27 ноября 2018 года.
Интересно, что на странице рэпера в Instagram отмечено, что еще 29 ноября он был в Киеве. В посте от 6 декабря и дальнейших локация стоит в Москве или Санкт-Петербурге. На своих страницах в Facebook и Instagram Элджей никак не комментировал запрет на въезд в Киев.
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Напомним, весной СБУ не пустила в Украину и запретила въезд российскому комику Данилу Поперечному. Кроме того, в аэропорту Жуляны не пустили в Киев известную певицу и бывшую солистку “Ночных Снайперов“ Светлану Сурганову.