Рэперу Элджею на три года запрещен въезд в Украину

Такое решение СБУ приняла в интересах безопасности государства.

Элджей не сможет въехать в Украину еще три года facebook.com/Allj-183496325751491/

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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюку) на три года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

С 6 декабря Элджей больше не отмечался в Украине www.instagram.com/p/BrDnUtwn7og

“Принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года“, - говорится в сообщении. Более точно причина не приводится.

29 ноября Элджей в Instagrame отметился все еще в украинской столице www.instagram.com/p/BrDnUtwn7og

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В спецслужбе уточнили, что решение было принято “в интересах обеспечения безопасности государства“ еще 27 ноября 2018 года.

Интересно, что на странице рэпера в Instagram отмечено, что еще 29 ноября он был в Киеве. В посте от 6 декабря и дальнейших локация стоит в Москве или Санкт-Петербурге. На своих страницах в Facebook и Instagram Элджей никак не комментировал запрет на въезд в Киев.

25 ноября Элджей разместил у себя на странице кадр из клипа и отметился в Киеве www.instagram.com/p/BrDnUtwn7og

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Напомним, весной СБУ не пустила в Украину и запретила въезд российскому комику Данилу Поперечному. Кроме того, в аэропорту Жуляны не пустили в Киев известную певицу и бывшую солистку “Ночных Снайперов“ Светлану Сурганову.