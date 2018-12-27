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По данным соцопроса, Тимошенко однозначно станет президентом, - политолог

Комментариев: 1
По данным соцопроса, Тимошенко однозначно станет президентом, - политолог
Photo by Alexander Prokopenko

"Новым президентом Украины однозначно станет Юлия Тимошенко", – так политический эксперт Дмитрий Корнийчук прокомментировал результаты самого масштабного опроса общественного мнения, проведенного социологической группой "Рейтинг" в ноябре-декабре этого года. Погрешность составляет лишь полпроцента.

Согласно полученным результатам, Юлия Тимошенко побеждает как в первом, так и во втором туре выборов. Независимо даже от того, кто выйдет во второй тур вместе с ней. Юлия Тимошенко берет верх и над Петром Порошенко, и над Юрием Бойко, и над Анатолием Гриценко, и над Владимиром Зеленским. Если во второй тур она выйдет вместе с действующим президентом, за Юлию Тимошенко готовы проголосовать вдвое больше украинцев, чем за Петра Порошенко.

"Юлия Тимошенко является не только безальтернативным лидером гонки в целом по Украине, но и удерживает первенство в 21 из 24 областей Украины. Кроме того, она демонстрирует стремительный рост своего рейтинга. В то время как поддержка Петра Порошенко за годы его президентства упала в пять раз", – отметил эксперт.

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    27.12.2018, 12:16
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
В 2009 тоже так писали. Я помню.
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