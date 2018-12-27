Под Ровно многодетная мать родила 18-го ребенка
Многодетная мать из села Познань родила восемнадцатого ребенка.
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В селе Познань Рокитновского района Ровенской области многодетная мать Людмила Петровна Ковалевич родила 18-ого по счету ребенка.
Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Алексей Муляренко на своей странице в Facebook.
18-й ребенок в семье Ковалевич - это девочка. Она, как и сама роженица, чувствует себя хорошо.
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“С большой семьи начинается успешное государство“, - отметил губернатор, написав душевные пожелания роженице и ее малышке.
Как сообщалось 21 декабря, в Польше 11-летняя украинка родила ребенка.