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Под Ровно многодетная мать родила 18-го ребенка

Комментариев: 9
Многодетная мать из села Познань родила восемнадцатого ребенка.
18-ым ребенком в семье Ковалевич стала девочка
18-ым ребенком в семье Ковалевич стала девочка
depositphotos.com

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В селе Познань Рокитновского района Ровенской области многодетная мать Людмила Петровна Ковалевич родила 18-ого по счету ребенка.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Алексей Муляренко на своей странице в Facebook.

18-й ребенок в семье Ковалевич - это девочка. Она, как и сама роженица, чувствует себя хорошо.

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“С большой семьи начинается успешное государство“, - отметил губернатор, написав душевные пожелания роженице и ее малышке.

Губернатор написал душевные пожелания роженице и ее малышке
Губернатор написал душевные пожелания роженице и ее малышке
скриншот

Как сообщалось 21 декабря, в Польше 11-летняя украинка родила ребенка.

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Теги: роженица, многодетная мать, Ровенская область
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Комментариев (9)
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Катилин    27.12.2018, 13:56
Оценка:  0
Катилин
Станковый пулемёт просто=)
Септемберг    27.12.2018, 13:03
Оценка:  +2
Септемберг
И альбом с именами и фото на шее носит))Или каждого "сынку"-"доню" ; называет?))
нафнаф    27.12.2018, 12:57
Оценка:  +1
нафнаф
просто зарабатывание денег на денежной помощи при рождении ребенка, алкаши и бомжи так и делают
СтальнаяКрыса    27.12.2018, 13:08
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Алкаши столько не наражают.
нафнаф    27.12.2018, 13:14
Оценка:  0
нафнаф
Ты недооцениваешь здоровье алкашей которые годамии мигут пить всякое дерьмо и нормально (более менее) себя чуствовать
КиевТроещина1989    27.12.2018, 12:52
Оценка:  +3
КиевТроещина1989
может подарить им телевизор?
ВосставшийИзБана    27.12.2018, 12:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вау! Уважуха!
Септемберг    27.12.2018, 13:05
Оценка:  +1
Септемберг
Що занадто,то не здраво.Пашут бедолаги с рассвета до полуночи.
ВосставшийИзБана    27.12.2018, 13:14
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Официально зарегистрированный рекорд - 69 детей. Так что все путем.
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