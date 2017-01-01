В Черновцах нашли мертвыми двух студентов

Причиной смерти двух молодых людей может быть отравление угарным газом на фоне алкогольной интоксикации.

В городе Черновцы в жилом доме обнаружили тела двух мертвых студентов.

Об этом сообщает местное издание Молодой буковинец в четверг, 27 декабря.

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"Вчера после обеда в доме на улице 29 марта были обнаружены тела двух студентов – 1998 и 2000 года рождения. Один из них был студентом ЧНУ и родом из Хотинского района, а другой – студент Черновицкого филиала Одесской юридической академии, родом из Сокирянщины", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, они погибли в результате отравления угарным газом из-за неисправности печного отопления. Об этом сообщил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы в Черновицкой области Виктор Бачинский.

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"Ребята пришли после дня рождения. В жилом доме было печное отопление. Они зажгли печь, не открыли печные задвижки и заснули. Когда их обнаружили, вся комната дома была в копоти. Поэтому, скорее всего, причиной смерти может быть отравление угарным газом на фоне алкогольной интоксикации", – отметил Бачинский.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.115 УК Украины). Тела погибших отправили в судебно-медицинскую экспертизу.

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