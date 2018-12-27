Переход в ПЦУ: Об угрозах приходу от УПЦ МП заявил Хмельницкий митрополит

Благочинный УПЦ МП пообещал показать прихожанам "и независимую Украину, и самостоятельную церковь, и кузькину мать".

Из прихожане Свято-Николаевской церкви 231 человек за ПЦУ, 2 против, 6 воздержались Скриншот из видео

Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) заявил, что от местного благочинного УПЦ МП получил угрозы приход Православной церкви Украины в селе Доброгорща (Хмельницкий район), который на этой неделе принял решение покинуть Московский патриархат.

Об этом сообщается на странице митрополита в Facebook.

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“С утра все село в слезах - благочинный местный РПЦ в Хмельницком районе телефонными звонками грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла в поместную церковь. По его словам, озвученных верующими, в это воскресенье с “группой поддержки“ приедет служить литургию и покажет всем и “и независимую Украину, и самостоятельную церковь, и кузькину мать заодно“, - говорится в фейсбуке митрополита.

Благочинным хмельницкого благочиния УПЦ МП является протоиерей Владимир Заяц.

Прихожане Свято-Николаевской церкви в Доброгорще провели в селе опрос, в котором принял участие 231 человек. Абсолютное большинство поддержали переход в состав ПЦУ, двое голосовали против, шесть воздержались, говорится в сюжете телеканала Подолье-центр.

“Мы нашли четырех человек, которые согласились обойти со списками все село. Разбили [его] на участки, и эти люди прошлись по селу. Записывали фамилию, имя, отчество и две графы: кто хочет, чтобы в селе была украинская церковь, и кто хочет, чтобы осталась русская церковь“, - рассказала одна из прихожанок.

Как сообщалось 27 декабря, первая община на Терпнопольщине перешла от Московского Патриархата в ПЦУ.