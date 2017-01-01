Кабмин одобрил меморандум по расследованию катастрофы МН17

Решение о финансовой поддержке расследования совместно пятью странами поддержали без обсуждения.

Привлечение виновных к ответственности за падение МН17 профинансируют пять стран EPA/UPG

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Кабмин одобрил подписание меморандума между правительствами Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов о финансовой поддержке расследования катастрофы боинга рейса MH17 на Донбассе, передает УНН.

Проект распоряжения правительство одобрило в четверг на своем заседании без обсуждения.

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Напомним, на борту было 298 человек. В катастрофе на Донбассе 17 июля 2014 года не выжил ни один из них. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов.

Ранее сообщалось, что родственники 55 жертв сбитого самолета рейса MH17 подали жалобу против России в ЕСПЧ. Кроме того, в Нидерландах раздумывают о подаче иска в международный суд против РФ из-за того, что она отказывается от любых переговоров по компенсации ущерба семьям погибших пассажиров.