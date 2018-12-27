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Зеленский продемонстрировал, что чувствует запросы потенциального избирателя, - эксперт

Комментариев: 9
Зеленский продемонстрировал, что чувствует запросы потенциального избирателя, - эксперт

Первые политические заявления артиста Владимира Зеленского о необходимости уменьшить влияние государства на экономику и решать политические вопросы на референдумах, которые он озвучил в интервью Дмитрию Гордону, свидетельствуют о его принадлежности к сторонникам умеренной либеральной идеологии. Об этом заявил политолог Петр Олещук, сообщает РБК-Украина.

Эксперт считает, что эта идеология близка среднему украинскому бизнесу, к которому Зеленский принадлежит и сам.

"Он, очевидно, представляет идеологию среднего украинского бизнеса, которому нужна минимизация вмешательства государства, а также отсутствие помех для нормальной жизни и работы со стороны внешнеполитических факторов", – добавил Олещук.

В то же время политический эксперт отметил, что Зеленский в этом интервью не дал окончательного ответа на вопрос, будет ли баллотироваться в президенты, однако задекларировал политические амбиции, чтобы не потерять нынешние рейтинги, которые свидетельствуют о выходе артиста во второй тур выборов.

"Он не ждет, когда этот рейтинг потеряет. Он начинает по чуть-чуть декларировать свои политические амбиции. Опыт Вакарчука показал, что если политик затягивает и занимается политическим кокетством, то рейтинг превращается в ничто. Если Зеленский не начнет какую-то активность, то его рейтинг может сдуться так же быстро, как и накопился", – считает Олещук.

Что касается содержания интервью, то, по мнению эксперта, Зеленский продемонстрировал, что чувствует запросы своего избирателя и реально оценивает свои возможности.

"Типичное политическое выступление. Итак, Зеленский как политический деятель незаметно "вкатился" в гостиную украинской политики. Я более чем уверен теперь (процентов на 90), что он будет баллотироваться", – подытожил политолог.

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Комментариев (9)
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chytan    27.12.2018, 13:59
Оценка:  0
chytan
Очередной еврей_ский проект !!!
ТакТакс    27.12.2018, 13:57
Оценка:  +1
ТакТакс
Мы евреи. Если вы начальник, и у вас есть вакансия - берите только еврея.Если не можете сделать этого, ликвидируйте должность. Если не можете сделать ни того ни другого - берите азиата, берите кого угодно только не украинца.
-пункт из КАТЕХИЗИСа ЕВРЕЕВ СССР.

коЦ, пгугли и почитай.
Читайте все!
Woodbrother    27.12.2018, 13:15
Оценка:  -4
Woodbrother
Выражение лица чистапрезидентское. Не уверенный в себе клоун не может быть лидером страны.
ВосставшийИзБана    27.12.2018, 13:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну, он еврей и этого достаточно. В нашей стране все возможно. Дважды отсидевший стукач кгб стал президентом. Смотрящий с базара без образования стал премьером. Америка должна брать с нас пример. Их американская мечта в Украине стала реальностью.
толян04    27.12.2018, 13:14
Оценка:  -1
толян04
през комик этой стране неподходит,нужен през го.... вобщем ляшко нужен!
ВосставшийИзБана    27.12.2018, 13:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
У евреев к этому есть естественная предрасположенность.
толян04    27.12.2018, 13:19
Оценка:  +1
толян04
ляшко еврей?! незнал)))
Woodbrother    27.12.2018, 13:16
Оценка:  0
Woodbrother
Это вы по своей россии судите, по специфическим отношениямиволоди и димы
толян04    27.12.2018, 13:20
Оценка:  0
толян04
убогое чмо из техаса иди .....
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