Украина защитила Азовское побережье от возможного вторжения России

Были проведены дополнительные мероприятия по созданию фортификационных сооружений в Азовском направлении.

Вооруженные силы усилили военные силы вдоль побережья Азовского моря и готовы отразить возможное нападения россиян.

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Об этом заявил начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев, передает УНИАН.

“Было принято несколько решений по усилению обороны Азовского направлении, там была создана противодиверсионная группировка, усилена деятельность средств противовоздушной обороны“, - сообщил он.

По словам Саранцева, также на этом направлении были проведены дополнительные мероприятия по созданию фортификационных сооружений, налажено сотрудничество и более тесная связь подразделений Объединенных сил с Военно-морскими силами.

“То есть принят достаточно большой комплекс мер для того, чтобы обезопасить это направление. На сегодняшний день как Мариуполь, так и все Азовское побережье защищено с суши, с воздуха и с моря“, - подчеркнул он.

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“Наши войска готовы остановить любую агрессию и дать достойный отпор“, - резюмировал Саранцев.

Напомним, Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы пополнился малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2.