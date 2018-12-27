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Украина защитила Азовское побережье от возможного вторжения России

Комментариев: 3
Были проведены дополнительные мероприятия по созданию фортификационных сооружений в Азовском направлении.
Приняты меры для того, чтобы обезопасить Азовское побережье
Приняты меры для того, чтобы обезопасить Азовское побережье
facebook.com/DPSUkraine

Вооруженные силы усилили военные силы вдоль побережья Азовского моря и готовы отразить возможное нападения россиян. 

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Об этом заявил начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев, передает УНИАН.

“Было принято несколько решений по усилению обороны Азовского направлении, там была создана противодиверсионная группировка, усилена деятельность средств противовоздушной обороны“, - сообщил он.

По словам Саранцева, также на этом направлении были проведены дополнительные мероприятия по созданию фортификационных сооружений, налажено сотрудничество и более тесная связь подразделений Объединенных сил с Военно-морскими силами. 

“То есть принят достаточно большой комплекс мер для того, чтобы обезопасить это направление. На сегодняшний день как Мариуполь, так и все Азовское побережье защищено с суши, с воздуха и с моря“, - подчеркнул он.

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“Наши войска готовы остановить любую агрессию и дать достойный отпор“, - резюмировал Саранцев.

Напомним, Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы пополнился малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2. 

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Теги: Азовское море, побережье, Украина, войска
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Комментариев (3)
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Alex319    27.12.2018, 13:45
Оценка:  +1
Alex319
газ перекрыли,и УКРАИНА замёрзла!!!
VI_ІV    27.12.2018, 13:34
Оценка:  -1
VI_ІV
России осталось перекрыть поставку соляры в Украину и они останутся там на вечно.будут защищать.
ВосставшийИзБана    27.12.2018, 13:43
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Можно подумать соляра есть только у Московии.
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