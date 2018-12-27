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Контрразведка разоблачила российскую агентурную сеть в Николаевской области

Комментариев: 2
Руководителем шпионской группы оказался капитан 1 ранга в запасе.
Контрразведка разоблачила агентурную сеть РФ в Николаевской области
Контрразведка разоблачила агентурную сеть РФ в Николаевской области
president.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины 20 декабря задержала руководителя российской агентурной сети в Николаевской области.

Об этом заявили представители департамента контрразведки Службы безопасности Украины на брифинге в четверг, передает Украинская правда.

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В частности, 20 декабря задержали руководителя этой агентурной сети - гражданина Украины 1961 года, капитана 1 ранга Вооруженных сил Украины в запасе, который также имеет российское гражданство.

“Он был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч“, - заявил представитель контрразведки.

“По заданию российской спецслужбы бывший старший морской офицер и его пособники осуществляли сбор и передачу информации с ограниченным доступом о функционировании военных подразделений на территории Очаковского гарнизона Николаевской области, а также их привлечении к проведению Операции объединенных сил на востоке Украины“, - рассказал он.

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Напомним, экс-чиновника Министерства обороны Украины Сергея Лазарева, который в течение трех лет передавал секретную информацию об украинских самолетах в Главное разведывательное управление Российской Федерации, раскрыла контрразведка.

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Теги: контрразведка, СБУ, агенты, РФ, шпионаж
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Комментариев (2)
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kapablankas    27.12.2018, 14:39
Оценка:  -2
kapablankas
к выборам и Шойгу поймают
Коляка    27.12.2018, 14:20
Оценка:  -3
Коляка
Фотки и видео в студию. Россия она вон хоть показывает
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