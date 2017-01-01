В Харькове агенты РФ получили $25 тысяч за похищение россиянина

СБУ разоблачила агентурную группу, которая передавала в Россию данные о работе украинских правоохранителей и готовила диверсии .

В СБУ рассказали о работе агентурной сети РФ в Харьковской области ssu.gov.ua

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Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области агентурную сеть во главе с бывшим украинским правоохранителем. Об этом сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ, передает УНН.

"В марте 2018 года в Харьковской области разоблачили трех членов агентурно-боевой сети главного управления генштаба вооруженных сил РФ во главе с действующим офицером Национальной полиции", – заявили в СБУ.

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Отмечается, что группа выполняла задание по сбору и передаче российской военной разведке служебной информации о деятельности Нацполиции, формах и методах оперативно-розыскной работы и агентурной работы, данных об участниках АТО.

Также осуществлялась подготовка к проведению диверсионных актов на объекты критической инфраструктуры.

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"В мае 2018 года обезврежена созданная сотрудниками главного управления вооруженных сил РФ агентурно-боевая группуа из числа жителей Харьковской области во главе с бывшим сотрудником полиции", - рассказали в СБУ.

Группа, по данным спецслужбы, выполняла задачи по похищению и переправке на территорию страны-агрессора гражданина РФ.

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"Он в 2014 году перешел на сторону Украины в знак несогласия с политикой Кремля. При выполнении работы российская военная разведка выплатила 25 тысяч долларов США", – сообщили в контрразведке.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ на три года запретила въезд в Украину рэперу Элджею.