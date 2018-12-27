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Информационная реинтеграция Крыма: Правительство утвердило стратегию

Комментариев: 2
В стратегии раскрывается необходимость проведения мониторингов, информкампаний и других мероприятий.
Отвечать за реализацию стратегии будет Мининформполитики
Отвечать за реализацию стратегии будет Мининформполитики
mip.gov.ua

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Одобренная правительством стратегия предусматривает, что заявления разных государственных органов будут скоординированными. 

Такое решение было принято на заседании правительства в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Принятие этого документа – важный сигнал для жителей полуострова о том, "что Украина о них помнит", заявила советник министра информационной политики Юлия Каздобина.

Согласно решению Кабмина, политика реинтеграции должна проходить под лозунгом "единого голоса". Это значит, что заявления разных органов государственной власти должны быть скоординированными.

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Также в стратегии раскрывается необходимость проведения мониторингов, информкампаний и других мероприятий, которые будут показывать, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма. Роль главного координатора в реализации стратегии возьмет на себя Министерство информполитики. 

Как сообщалось, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, поддержал резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которую инициировала украинская делегация. 

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Теги: сепаратизм, Крым, аннексия, Мининформполитики
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Комментариев (2)
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Коляка    27.12.2018, 14:19
Оценка:  0
Коляка
После Водной блокады Крым не вернётся в Украину - это очередное отмывание денег
Коляка    27.12.2018, 14:19
Оценка:  +1
Коляка
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