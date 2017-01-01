На Луценко пожаловались в ГБР из-за дела Гандзюк

Генпрокурора подозревают в незаконно разглашении данных досудебного расследования.

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Адвокат Маси Найем подал в Госбюро расследований заявление на генпрокурора Юрия Луценко. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Он считает, что генпрокурор незаконно разгласил сведения досудебного расследования по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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“Это правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 387 УК Украины. Речь идет о разглашении, совершенном прокурором независимо от того, принимал ли он непосредственное участие в досудебном расследовании“, - уточнил Найем.

Данное нарушение грозит штрафом от 1700 до 5100 грн или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности (на срок до трех лет).

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“Разглашение сведений досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования“, - подчеркивает адвокат.

Найем пояснил, что публикация намерений сообщить определенным лицам о подозрении может дать им четкий сигнал о необходимости принять меры для избегания ответственности.

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“Такой же эффект будет и от объявления вероятного мотива убийства и сообщения о том, что именно такой мотив пока выводит следствие на имя вероятного заказчика“, - считает адвокат.

Напомним, ранее Юрий Луценко сообщил, что правоохранители вышли на организатора убийства херсонской активистки. В СБУ также заявили об объявлении подозрений семи фигурантам дела по убийству Гандзюк.