Кабмин изменил порядок отбора проектов для финансирования международными организациями

Новая концепция предусматривает улучшение проектного менеджмента на разных уровнях.

Кабинет министров Украины утвердил новую концепцию повышения эффективности и внедрения совместных с международными финансовыми организациями проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Читай также: В Кабмине назвали новые сроки старта приватизации

Соответствующее решение утвердили на заседании правительство 27 декабря.

“Концепция предусматривает изменение подходов к выбору проектов для финансирования МФО, а также высшей соответствия проектов имеющимися приоритетам Украины“, - сообщают в Минфине.

В частности, концепция предусматривает улучшение проектного менеджмента на разных уровнях, разработку инструментов для минимизации валютных рисков, создание платформы для обмена информацией о проектах, которые реализуются совместно с международными организациями. Кроме этого, правительство создало открытый реестр проектов международных финансовых организаций, реализуемых в Украине.

Читай также: Кабмин будет проверять облгазы Фирташа - Гройсман

Кабмин одобрил подписание меморандума между правительствами Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов о финансовой поддержке расследования катастрофы боинга рейса MH17 на Донбассе