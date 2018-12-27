Теракты и шпионаж в обмен на свободу и пенсию: СБУ раскрыла агентов РФ в 11 областях

Спецслужбы России предлагают своим агентам в Украине свободу от тюрьмы, российский паспорт и деньги.

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Контрразведка СБУ разоблачила деятельность информаторских сетей и агентурно-боевых групп ГУ ГШ ВС РФ на территории 11 областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее в СБУ подробно рассказали о деятельности агентурных групп РФ в Одесской, Николаевской и Харьковской области.

Агентов РФ на юге Украины курировали прямо из Крыма ssu.gov.ua

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Летом 2018 года был также задержан агент ГШ РФ в Луганской области во время попытки совершить теракт против одного из бывших чиновников судебной системы Украины. Он отбывал наказание на территории “ДНР“ и был освобожден при содействии Генштаба ВС РФ в обмен на выполнение террористических и диверсионных задач.

Кроме того, в апреле 2018 года была прекращена деятельность агента ГШ ВС РФ с позывным “Сократ“, полковника запаса ВСУ, инженера стратегического предприятия Миноборны Украины.

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“В обмен на гражданство и пенсионное обеспечение в РФ он собирал и передавал сведения с фере ремонта военной техники и авиации в рамках государственного оборонного заказа Украины“, - рассказали в СБУ.

Агенты Генштаба РФ в разных областях Украины собирали данные на СБУ, ВСУ и ГПСУ и готовили теракты ssu.gov.ua

Также в декабре этого года на Полтавщине был разоблачен агент РФ, завербованный на территории России под псевдонимом “Бар“. По заданию спецслужб РФ он выезжал на территорию Черниговской области и снимал на видео расположение подразделений ВСУ и ГПСУ.

ГУ ГШ ВС РФ остается в авангарде реализации агрессивной политики Кремля в отношении нашей страны, подчеркнул представитель контрразведки СБУ Владимир Настюк.

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“Именно представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации напрямую организовывали аннексию Крыма и переход под РФ значительной части территории Донецкой и Луганской областей“, - отметил он.

Генштаб ВС РФ в обмен на шпионаж предлагал украинцам свободу, гражданство и деньги ssu.gov.ua

Напомним, в Харьковской области агент СБУ получил 25 тысяч долларов за похищение россиянина, который перешел на сторону Украины, в Одесской - собирали данные про работу СБУ и ВСУ, в Николаевской области - готовили деструктивные мероприятия для дестабилизации ситуации в регионе.