В Украине запретят использовать животных в цирках

Однако это случится через пять лет, для того, чтобы передать животных в специальные заповедники.

Кабинет министров рассмотрел и одобрил предложенные Министерством природы изменения в законодательстве, касающееся защиты животных от жестокого обращения.

Об сообщается на официальном сайте министерства.

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“Правительство поддержало наш законопроект, который регулирует ряд вопросов по защите животных от жестокого обращения. В частности, и запрет использования диких животных в цирках, с переходным периодом пять лет“, - отметил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По его словам, это время необходимо для того, чтобы передать диких животных в специальные заповедники и определить место их дальнейшего проживания.

“Мы не можем в один день запретить использование животных, не подумав, что будет с ними дальше, кто их будет содержать и кормить. Украина не первая страна, которая проходит этот путь. Я также понимаю, что мы получим большое сопротивление от людей, которые не готовы отказаться от эксплуатации животных. Мы готовы к этому противостоянию“, - добавил Семерак.

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Он подчеркнул, что проблема неадекватного обращения с животными распространяется далеко за пределы цирков. В частности, речь идет о содержании диких животных в частном секторе.

“Правительство сегодня поддержало предложенные нами изменения в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс... Согласно предлагаемым изменениям, рассмотрение дел о нарушениях в отношении диких животных отнесено к компетенции Государственной экологической инспекции, а по домашним и бездомным - Национальной полиции“, - пояснил Семерак.

Кроме того, сегодня в Украине никто нет официальной информации относительно реального количества диких животных, которые находятся в частной собственности, поэтому Минприроды выступает за создание Единого электронного реестра по учету этих животных. В реестр владельцы должны будут вносить все данные в обязательном порядке, также предлагается разработать Порядок изъятия диких животных у недобросовестных владельцев.

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Официально выступления диких животных в цирках запрещены в таких странах как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Латвия, Нидерланды, Румыния, Словения, Финляндия, Швеция. В Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных. В Венгрии и Португалии запрете использования диких животных в цирках, включенных в Список CITES I.

Напомним, Парламент Португалии проголосовал за закон, запрещающий использование диких животных в цирках. Они должны исчезнуть с арены до 2024 года.