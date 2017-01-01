Украинцы смогут ездить без виз в еще одну страну

Теперь украинцам станет проще ездить в еще одно государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.

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Кабинет Министров Украины утвердил соглашение с Восточной Республикой Уругвай об отмене виз.

Соответствующее постановление принято на заседании в четверг, передают Українськi Новини.

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Соглашение было подписано 26 сентября. Утверждение его Кабмином является внутригосударственной процедурой, необходимой для его вступления в силу. Согласно документу, соглашение вступает в силу на 30-й день с даты уведомления сторонами друг друга о выполнении внутригосударственных процедур.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2017 году гражданам Уругвая было оформлено 54 краткосрочные визы и взыскан консульский сбор в размере 6,6 тыс. долларов, за 10 месяцев текущего года – 67 виз (9,1 тыс. долларов).

Как сообщалось, с 22 ноября украинцы получили возможность ездить без виз в еще одну страну мира.