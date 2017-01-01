Украина договорилась о режиме тишины на Донбассе

Это время нужно использовать на починку критических объектов инфраструктуры, считают в минской переговорной группе.

Читай также: Число погибших мирных жителей на Донбассе снизилось вдвое

Режим тишины на Донбассе начнет действовать 29 декабря с 00:01. Об этом договорилась с Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, передает УНН.

По словам представителя этой ТГК Евгения Марчука, режим тишины предложила ввести украинская сторона. "Мы предложили ввести бессрочное прекращение огня, начиная с 00 часов 01 минуты 29 декабря", - заявил он.

Читай также: Украина выступила за перенос переговоров из Минска

"Были предложения другие, но, если кратко, то нам удалось достичь такой договоренности... Сегодня мы подтвердили и заявили, что Украина обеспечивает полномасштабной режим тишины", - уточнил Марчук.

По его мнению, Украине нужно использовать это время для ремонта объектов критической инфраструктуры, которые были повреждены ранее.

Читай также: ЕСПЧ получит от Украины имена россиян, руководящих операцией на Донбассе

Марчук добавил, что Украина предлагает Кремлю различные варианты обмена заложников, однако со стороны РФ все предложения были отклонены.

Украина надеется снова поднять вопрос о возвращении военнопленных моряков 29 декабря в случае согласования заседания гуманитарной подгруппы.

Переговорщики будут настаивать на проведении обмена до Рождества - 5 января.

Читай также: Украина в Минске предложит обмен пленными и допуск ОБСЕ в Азовское море

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась от обмена пленными и политзаключенными перед Новым годом.