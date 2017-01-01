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В СБУ рассказали, сколько украинцев фигурируют в делах о шпионаже и госизмене

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За совершение этих преступлений можно сесть в тюрьму на 10-15 или 12-15 лет.
Почти полсотни украинцев фигурировали в делах о шпионаже и госизмене
Почти полсотни украинцев фигурировали в делах о шпионаже и госизмене
ssu.gov.ua

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В 2018 году 46 украинцев стали фигурантами уголовных производств о государственной измене и 10 человек - о шпионаже. Об этом сообщил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передает УНН.

“Четырем из них объявлено подозрение в совершении соответствующего преступления. Речь идет об иностранных гражданах“, – отметил он.

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Множество граждан Украины пытаются привлечь к проведению тех или иных противоправных мер, направленных на сбор секретных сведений, пояснил Настюк. 

“И эта активность сочетается с подготовкой диверсионных и террористических атак“, - добавил он.

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Надо отметить, что госизмена квалифицируется по статье по статье 111 УК и за нее грозит 12-15 лет тюрьмы. Шпионаж проходит по статье 114 и за него могут приговорить к 10-15 годам за решеткой.

Однако обе статьи содержат часть вторую, по которой гражданина могут освободить от ответственности, напомнил Настюк: “Если гражданин не совершал противоправного деяния и вовремя сообщил о том, что были попытки привлечь его к этой работе, то он освобождается от уголовной ответственности“.

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Напомним, ранее в СБУ рассказали, что раскрыли деятельность агентурных групп в 11 областях Украины. В обмен на паспорт РФ, российскую пенсию, финансовое вознаграждение или освобождение из тюрьмы агенты Генштаба ВС РФ собирали для спецслужб в России сведения в работе ВСУ, ремонте вооружения, расположении военных частей, а также готовили диверсии и теракты. 

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Теги: СБУ, шпионаж, госизмена, УК, украинцы, уголовное производство, РФ
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