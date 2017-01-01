Украина расширила перечень оффшорных зон

Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР сформировал Черный список государств, которые не настроены на сотрудничество .

Кабинет министров Украины расширил перечень стран, которые считают оффшорными зонами и добавил к нему Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, сообщает Громадське.

“Украина периодически обновляет украинский перечень оффшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Форум сформировал Черный список государств, которые не настроены на сотрудничество по вопросам налогообложения и не имплементируют стандарты ОЭСР, к которому и вошли указанные страны “, - сообщили в Минэкономики.

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В правительстве надеются, что расширение перечня оффшорных зон позволит эффективнее бороться с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил новую концепцию повышения эффективности и внедрения совместных с международными финансовыми организациями проектов.