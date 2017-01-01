Грузинская церковь обещает поддержать ПЦУ после вручения Томоса

Предварительно члены синода ГПЦ высказались в поддержку украинской автокефалии.

Грузинская церковь пока не делала официального заявления об автокефалии в Украине novosti-n.org

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Члены Синода Грузинской православной церкви заявили о поддержке украинской автокефалии,но официального решения еще нет. Об этом сообщил архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосим, передает Громадське.

Синод Грузинской православной церкви заседал в четверг 27 декабря. Церковь пока воздержалась от принятия официального решения о создании автокефальной церкви в Украине - ждет публикации постановления Вселенского патриарха.

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“В январе будет опубликовано постановление Вселенского патриарха и наше решение будет после него“, - пояснил Зосим.

“Сейчас мы воздержались. Грузинская церковь поддержит автокефалию Украинской православной церкви“, - заверил архиепископ.

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Напомним, ранее сообщалось, что Грузинская православная церковь обсудит вопрос создания Украинской Православной Церкви на Синоде 27 декабря.