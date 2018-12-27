К медреформе присоединятся 110 частных клиник

К реформе присоединилось уже 95% коммунальных медучреждений.

Национальная служба здоровья Украины получила ещё 1207 заявок от медицинских учреждений, которые хотят присоединиться к медреформе.

Об этом сегодня во время встречи с журналистами заявил глава Службы Олег Петренко, сообщает Левый берег.

Читай также: В поликлиниках упразднили кабинеты прививок

Из этих заявок 994 - от коммунальных учреждений здравоохранения, 110 - от частных клиник, 103 - от врачей-предпринимателей, оформленных как ФОП. 7 заявок Служба отклонила, с остальными 1200 учреждениями договора будут подписаны в начале года.

Обнародован список частных клиник, которые присоединяются к реформе. В Киеве их 16 - это клиники Адонис, Киндерленд, медицинский центр Клиника Нова, медицинский центр Био Плюс, ЧП Институт новых медицинских технологий, ООО ЛТС, ООО Международный центр гомеопатии, ЧП Тесла, медицинский центр Наша Семья, ООО Евромедконсалт Украина, ООО Центр здоровой жизни, ООО Одонтомед, медицинский центр Закревского, 47, чп МедиАн, медицинская студия Dr. Liyka и акционерное общество Украинська зализниця.

“Для частных учреждений было очень важно увидеть, что деньги (за подписанные декларации) поступают, и что это происходит вовремя. Теперь они знают, что всё в порядке, и готовы присоединяться к реформе“, - объяснил увеличение потока частников Олег Петренко.

Читай также: Врач рассказал, сколько стал зарабатывать после медреформы

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк заявил на брифинге в Киеве, что в 2019 году будут введены электронные медицинские книги, рецепты на программу Доступные лекарства, больничные и начнется реформа вторичного звена медицинской помощи.