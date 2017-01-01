Участники энергетического рынка лишены возможности злоупотреблять монопольным положением - юрист

Александр Дякулич, старший юрист юридической компании Arzinger, прокомментировал предварительные выводы расследования Антимонопольного комитета в деле группы ДТЭК.

“Один из ключевых выводов, то действительно, по структурным признакам, то есть по доле производства есть признаки того, что компании большие имеют мощную рыночную власть. Но самое главное, к чему пришел в выводах комитет, они этой властью не могут злоупотреблять, не могут ее реализовать, так как полностью все зарегулировано государством“, - заявил Дякулич в эфире телеканала “Эспрессо“.

По мнению юриста, исследования Антимонопольного комитета было проведено по лучшим международным стандартам.

“Энергорынок - это один из ключевых рынков Украины, и не секрет, что за 20 лет, за 25-летнюю историю вопроса конкуренции там не исследовался очень подробно. Поэтому Антимонопольный комитет взял себе задачу это исследовать. ... И это исследование вылилось в подготовку отчета, очень объемного, очень комплексного, очень детального. Комитет провел колоссальную работу. Такой отчет был подготовлен по образцам лучших западных антимонопольных ведомств, где комитет расписал буквально всю проблематику, которая есть на рынке, всю структуру рынка. Более того, что самое главное, комитет подготовил конкретные предложения государственным органам, заинтересованным, что сделать, как улучшить ситуацию на этом рынке. И именно это исследование стало основанием для того, что комитет наградили впервые в истории Антимонопольного комитета престижной международной наградой от имени Всемирного банка и международного сообщества антимонопольных ведомств“, - подчеркнул он.

Эксперт считает, что обнародование окончательного решения АМКУ по делу ДТЭК отвечает интересам всех заинтересованных сторон и экспертной среды.

“Мы надеемся, потому что внимание и нас как юристов, экспертов, внимание общества приковано очень к этому заседанию. Буквально все ведущие телеканалы участвуют непосредственно в заседаниях, следят за заседаниями, за ходом дебатов, которые там возникают, дискуссии и т.д. и т.п. На завтра как раз запланировано очередное заседание по этому делу. И будем надеяться, что окончательная точка будет поставлена. Потому что выводы уже комитет сделал. Все доказательства собраны, проанализированы фактически. Если завтра каких-то не будет кардинально новых доказательств или данных, то есть основания полагать, что решение может быть принято. Это в интересах всех, и экспертного сообщества, и участников рынка и общества, чтобы уже наконец положить точку в этом вопросе, двигаться дальше к развитию нового рынка, который должен вступить в силу“, - подчеркнул Дякулич.