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В Одессе произошел пожар в зоопарке

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Возгорание возникло в подсобном помещении зоопарка, при этом огонь охватил и котельную.
В Одессе произошел пожар в зоопарке
© dumskaya.net
Фото 1/7
  • На территории Одесского зоопарка произошел пожар
  • На территории Одесского зоопарка произошел пожар
  • На территории Одесского зоопарка произошел пожар
  • На территории Одесского зоопарка произошел пожар
  • На территории Одесского зоопарка произошел пожар
  • На территории Одесского зоопарка произошел пожар
  • На территории Одесского зоопарка произошел пожар
В Одессе произошел пожар в зоопарке
На территории Одесского зоопарка произошел пожар
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В Одессе на территории местного зоопарка в четверг, 27 декабря, произошел пожар. Одноэтажное административное здание было сильно задымлено

Об этом сообщает Думская со ссылкой на областное управление ГСЧС.

Указано, что о пожаре стало известно в 14:02.

“В 14:08 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горит одноэтажное административное здание. В 14:30 огонь потушили на площади 50 м кв. Пожарные спасли двух животных“, - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, к тушению пожара привлекались пять единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. Как выяснили спасатели, пожар произошел в подсобном помещении зоопарка, при этом огонь охватил и котельную.

К 14:30 пожар удалось полностью ликвидировать.  Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

Хотя горело неэксплуатируемое здание, которое ждало ремонта, от огня и задымленности пришлось спасать двух животных.  В пресс-службе мэрии уточнили, что спасенные животные — нутрия и капибара (самый крупный представитель отряда грызунов, может весить 60 кг).

Как сообщалось, в июле в Вишневом пожарные спасли из огня шиншилл.

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Теги: Одесса, зоопарк, пожар, ГСЧС
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