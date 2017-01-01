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В Николаеве студенты морского лицея отказались выходить на уроки

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Условия в аудиториях лицея угрожают здоровью детей.
Студенты не вышли на занятия
Студенты не вышли на занятия
facebook.com/LevchenkoFedor

В морском лицее Николаева в четверг, 27 декабря, одна из групп объявила бессрочную акцию протеста и не вышла на уроки. Родители учащихся таким образом протестуют против условий, в которых находятся их дети.

Об этом сообщает отец одного из учащихся Федор Левченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вся группа, кроме одного ребенка сегодня не вышла на занятия, и не будет выходить и дальше, пока вопрос не будет решен.

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“Родители учеников протестуют против опасных условий учебы, которые сегодня, по их мнению, есть в здании лицея: трещины в стенах здания, грибок, плесень, влажность, аудитории в подвале, отсутствие противопожарной безопасности и тд“, - отметил Левченко.

По его словам, родители требуют создать комиссию по проверке аварийности здания и начать процесс переселения учеников в надлежащее для учебы здание.

“Если за время новогодних каникул ситуация не разрешится, дети не выйдут на учебу и после каникул“, - написано в сообщении.

Родители учеников протестуют против опасных условий учебы
Родители учеников протестуют против опасных условий учебы
facebook.com/LevchenkoFedor

Как сообщалось 3 декабря, крыша спортшколы в Вишневом “рухнула за 20 секунд“, подрядчику избрали меру пресечения.

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Теги: протесты, Николаев, студенты, лицей
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