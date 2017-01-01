Директор ГБР прошел полиграф, на очереди заместители

Трубе пришлось ответить на более сотни вопросов dbr.gov.ua

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прошел психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Исследование было требованием статьи 26 Закона Украины “О Государственном бюро расследований“, отметили в пресс-службе. Его проходят до поступления на службу и потом не реже одного раза в год все сотрудники.

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“Исследование проводят специалисты-полиграфологи подразделений внутреннего контроля центрального аппарата и территориальных управлений Бюро“, - добавили в ведомстве.

В числе прочего, директора ГБР спрашивали, не работает ли он в агентуре других государств dbr.gov.ua

Всех специалистов подразделений внутреннего контроля выбирает внешняя конкурсная комиссия.

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“Трубе во время исследования поставили более 100 вопросов, в том числе, о причастности к совершению правонарушений, пребывании на агентурном связи в спецслужбах другого государства, разглашении конфиденциальных сведений“, - говорится в сообщении.

Полиграф не обнаружил в ответах Трубы ничего подозрительного dbr.gov.ua

По результатам анализа проведенного исследования изменений, указывающие на наличие скрытой информации, установлено не было, заверили в ГБР.

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Следующими психофизиологическое исследование пройдут первый замдиректора Бюро Ольга Варченко, замдиректора Бюро Александр Буряк и первый и.о. главы Управления планово-финансовой деятельности Бюро Ирина Новак.

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“Материалы исследования являются конфиденциальными и будут храниться в Управлении внутреннего контроля центрального аппарата Госбюро расследований“, - уточнила пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ГБР в среднем получают зарплату почти в 43 тысячи грн.