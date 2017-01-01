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ЦИК одобрила старт президентской избирательной кампании с 31 декабря

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До 8 февраля 2019 года украинцы будут знать всех кандидатов в президенты.
Проведение выборов президлента запланировано на 31 марта 2019 года
Проведение выборов президлента запланировано на 31 марта 2019 года
112.ua

Центральная избирательная комиссия Украины в четверг, 27 декабря, объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года. Их проведение  запланировано на 31 марта 2019 года.

Соответствующее постановление ЦИК одобрила на своем заседании, передает 24 канал.

Согласно закону, избирательная кампания продлится 90 дней.

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Для регистрации в ЦИК кандидату или партии необходимо внести денежный залог в размере 2 миллионов 500 тысяч гривен. В случае проигрыша залог не возвращается. Кроме того, кандидат должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предоставляет информацию о результатах проверки сведений, указанных в декларации. Ошибки и неточности, выявленные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации.

Подача документов заканчивается за 55 дней до дня выборов. То есть до 8 февраля 2019 года украинцы будут знать всех кандидатов в президенты.

Как сообщалось 20 декабря, ЦИК назвала основные этапы выборов президента.

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Теги: выборы президента 2019, кандидаты в президенты, ЦИК
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