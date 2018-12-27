Тело погибшего в колонии Дрогобыча боевика передали родителям в РФ

На похороны Иванова планируют приехать "народная милиция" и представители "народного совета" "ЛНР".

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Тело боевика-россиянина Валерия Иванова, который погиб от падения со стремянки в Дрогобычской колонии, передали в Россию. Об этом сообщил представитель "ЛНР" в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник, передает Сегодня.ua.

Иванов был осужден за участие в войне против Украины на стороне ОРДЛО. Иванова, по словам Мирошника, похоронят в Северодвинске Архангельской области. Гроб с его телом уже пересек границу с Беларусью и находится на территории РФ.

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"Планируется, что Иванова похоронят 29 декабря на его родине в городе Северодвинске Архангельской области, где живут его родители", - уточнил представитель боевиков.

По его словам, на похороны прибудет и делегация "ЛНР" с представителями непризнанных "правительства республики", "народного совета" и "народной милиции".

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Украинский волонтер Ольга Решетилова ранее сообщила, что боевик был схвачен, когда в пьяном виде явился на позиции украинских военных. Иванов также просил президента РФ Владимира Путина обменять его на украинцев.

Напомним, 19 декабря стало известно о смерти наемника из России в Дрогобычской колонии на Львовщине. В местной прокуратуре сообщили, что Валерий Иванов умер от травмы после падения с лестницы в колонии - он пытался в общей комнате отдыха поменять лампочку. В МИД РФ много позже заявили, что подозревают убийство Иванова из-за характера повреждений.