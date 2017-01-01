Активисты "Речового доказа" заблокировали улицы в центре Киева

Сегодня в центре Киева бывшие участники “Национального корпуса“, которые теперь называют себя институцией “Речовий доказ“ устроили акцию под Главным управлением полиции, вынудив правоохранителей вызвать усиление и оцепить квартал, полностью перекрыв движение автотранспорта: в непосредственной близости к зданию МВД находится среднеобразовательная школа, в которой как раз в это время проходили новогодние утренники, пишет Газета.уа.

Изначально акция была посвящена тому, что полицейские не расследуют случай с разлитым в антикварном магазине “Дукат“ бензином, но в ходе подготовки к акции выяснилось, что полиция криминальное производство по этому делу открыла в срок и требовать этого смысла нет.

Однако организатор акции Назарий Кравченко сообщил, что у него нет никакой информации о возбуждении дела по этому факту: “Лишь после анонса нашей акции они написали на Фейсбуке, что это неправда и что криминальное дело возбуждено. Но у наших юристов нет никакой информации о номере ЕРДР. Только пост в Фейсбуке!“.

“По факту поджога выставочного центра “Дукат“ продолжается расследование. Ведомости о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, как и предусмотрено действующим законодательством, на протяжении суток с момента совершения правонарушения, то есть, 15 декабря. Следователи квалифицировали происшествие как покушение на умышленное уничтожение или порчу имущества, поэтому уголовное производство расследуется по ч. 2 ст.15 ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Просим представителей СМИ руководствоваться исключительно проверенной информацией при подготовке материалов, а заинтересованных лиц – не манипулировать фактами и не вводить граждан в заблуждение“, - заявили в ответ в Нацполиции.

Активисты принесли канистры, продолжая требовать открыть производство и сообщили о том, что строительная мафия запугивает активистов, чтобы снести здание на Рейтарской 8-б. По словам организатора акции Назария Кравченко, 13 декабря четверо неизвестных ворвались в галерею “Дукат“ и облили бензином произведения искусства, пытаясь таким образом заставить сотрудников галереи прекратить протестовать. Кравченко обвинил правоохранительные органы в игнорировании данного происшествия и потакании нападавшим.

Собственники здания со своей стороны публично заявили о том, что они никогда не планировали сносить здание и никогда не получали соответствующих документов. Как заявила совладелица дома Оксана Гуляева , обвинения в “отвратительном и бессмысленном запугивании Леонида Комского“ - несостоятельны.

“В реальности ни я, ни компания этого не организовывали, считаем этот поступок дикостью и вандализмом. Мы глубоко возмущены тем, что люди, которые называют себя защитниками исторического центра города, обвиняют нас в таком преступлении“, - подчеркнула Гуляева.