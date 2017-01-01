За неделю от ОРВИ и гриппа умерли четыре человека

Эпидемии гриппа в Украине на данный момент нет, однако, в восьми областях превышен эпидемический порог.

В течение минувшей недели в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 216 тысяч человек. Четыре человека скончались. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, из них 64,9% – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, среди детей до 17 лет снизился на 1,1%. Четыре человека из группы риска умерли", – говорится в сообщении.

В то же время, в министерстве уточнили, что на данный момент в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях.

Накануне сообщалось, что в Киеве за неделю гриппом заболели 16 тысяч человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet