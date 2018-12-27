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Украина передала РФ тело воевавшего на Донбассе россиянина

Комментариев: 1
Валерия Иванова планируют похоронить 29 декабря на его родине в городе Северодвинск Архангельской области РФ.
Валерий Иванов был осужден на 12 лет лишения свободы
Валерий Иванов был осужден на 12 лет лишения свободы
leopolis.news

Украина передала РФ гражданина России Валерия Иванова, который воевал на Донбассе на стороне сепаратистов, а затем попал в плен и умер в украинской тюрьме. Он будет похоронен на родине в городе Северодвинске Архангельской области, сообщает в четверг, 27 декабря, ТАСС.

"Гроб с телом бойца "народной милиции "ЛНР" Валерия Иванова пересек украинско-белорусскую границу, потом и белорусско-российскую и сейчас уже находится на территории России. Планируется, что Иванова похоронят 29 декабря на его родине в городе Северодвинске Архангельской области, где живут его родители", - рассказал представитель самопровозглашенной "ЛНР" в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

По его словам, "на похороны прибудет и делегация "ЛНР".

Ранее стало известно о смерти в украинской тюрьме российского гражданина, который воевал на Донбассе и был захвачен в августе 2015 году в плен на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

Также сообщалось, что в Украину из "ЛНР" перевели 42 заключенных. Речь идет о лицах, которые были осуждены еще до начала 2014 года и не связаны с войной на Донбассе.

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Теги: Украина-Россия, тюрьма, тело, донбасс, заключенный, россияне, заключенные, россиянин, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    27.12.2018, 18:53
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Чорти його сюди занесли....
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