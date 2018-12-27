Украина передала РФ тело воевавшего на Донбассе россиянина

Валерия Иванова планируют похоронить 29 декабря на его родине в городе Северодвинск Архангельской области РФ.

Украина передала РФ гражданина России Валерия Иванова, который воевал на Донбассе на стороне сепаратистов, а затем попал в плен и умер в украинской тюрьме. Он будет похоронен на родине в городе Северодвинске Архангельской области, сообщает в четверг, 27 декабря, ТАСС.

"Гроб с телом бойца "народной милиции "ЛНР" Валерия Иванова пересек украинско-белорусскую границу, потом и белорусско-российскую и сейчас уже находится на территории России. Планируется, что Иванова похоронят 29 декабря на его родине в городе Северодвинске Архангельской области, где живут его родители", - рассказал представитель самопровозглашенной "ЛНР" в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

По его словам, "на похороны прибудет и делегация "ЛНР".

Ранее стало известно о смерти в украинской тюрьме российского гражданина, который воевал на Донбассе и был захвачен в августе 2015 году в плен на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

Также сообщалось, что в Украину из "ЛНР" перевели 42 заключенных. Речь идет о лицах, которые были осуждены еще до начала 2014 года и не связаны с войной на Донбассе.

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