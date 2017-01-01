В соцсети выложили адреса пленных украинцев в тюрьмах РФ

Ирина Геращенко призывает написать украинским политзаключенным и военнопленным письма поддержки перед Новым годом.

Письмо можно писать только на русском языке, предупреждает Геращенко facebook.com/iryna.gerashchenko

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Первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook опубликовала списки и адреса военнопленных и политзаключенных украинцев, которых Кремль удерживает в российских тюрьмах.

Они отметила, что, помимо российских тюрем, еще десятки украинцев держат за решеткой на оккупированном Донбассе и в Крыму.

“Найдите время, напишите нашим несколько слов-поддержки, благодарности, слов о том, как мы все их ждем“, - призвала политик.

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Она отметила, что сегодня вместе с коллегами из МИД и парламента написала украинцам письма поддержки.

“Писать надо на русском. В конверт вкладывать еще один конверт и международную марку“, - предупредила Геращенко.

Список украинцев, содержащихся в РФ по политическим мотивам:

Выговский Валентин Петрович, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области, д. Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, 613035, Российская Федерация;

Кольченко Александр Александрович, ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, ул. Кемеровская 20, г. Копейск, Челябинская область, 455612, Российская Федерация;

Карпюк Николай Андронович, ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области, ул. Большая Нижегородская 67, г. Владимир, 600020, Российская Федерация;

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Сизонович Алексей Иванович, ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области, рабочий поселок Маркова, а/я 81, Иркутский район, Иркутская область, 664528, Российская Федерация;

Шур Виктор Валентинович, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области, ул. Комарова, д. 30, г. Брянск, 241021, Российская Федерация;

Коломиец Андрей Владимирович, ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю, ул. Калинина 58, г. Краснодар, Краснодарский край, 350039, Российская Федерация;

Руслан Зейтуллаев, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан, станция Южный, г. Салават, Республика Башкортостан, 453256, Российская Федерация;

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Ферат Сайфуллаев, ФКУ ИК-17 УФСИН России по Кировской области, ул. Трудовых резервов, д. 125, г. Омутнинск, Кировская область, 612740, Российская Федерация;

Нури Примов, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, ул. Ясная 3, пос. Ясный, Республика Марий Эл, 425408, Российская Федерация;

Чирний Алексей Владимирович, ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области, ул. Максима Горького, д. 356, г. Батайск, Ростовская область, 346880, Российская Федерация;

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Сенцов Олег Геннадьевич, ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, ул. Северная 33, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629400, Российская Федерация;

Литвинов Сергей Николаевич, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области, ул. Центральная 3, п. Уптар, г. Магадан, 685918, Российская Федерация;

Гриб Павел Игоревич, ФКУ СИЗО-4 ФСИН России по Ростовской области, ул. Большая Садовая, 31, г. Ростов-на-Дону, 344082, Российская Федерация;

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Сущенко Роман Володимирович, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области, д. Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, 613035, Российская Федерация;

Клых Станислав Романович, ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области, ул. Северная 1, г. Верхнеуральск, 457670, Российская Федерация;

Ваитов Рустем, ФК ИК-1 УФСИН России по Курганской области, ул. Часовая 2-я, 40, г. Курган, 640008, Российская Федерация;

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Панов Евгений Александрович, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, ул. Матросская тишина, д. 18, г. Москва, 107076, Российская Федерация;

Абильтаров Рустем Сейранович,

Абсеитов Зеври Сердарович,

Мамутов Энвер Шевкетович,

Меметов Ремзи Шевкаевич,

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, ул. Максима Горького 219, г. Ростов-на-Дону, 344022, Российская Федерация;

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Присич Владимир Сергеевич, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республики, ул. Д.А.Мизиева, 1, п. Каменка, Чегемский район, 361424, Российская Федерация;

Кияшко Игорь Петрович, ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области, проспект Гагарина, д. 26А, г. Нижний Новгород, 603098, Российская Федерация;

Лимешко Геннадий Геннадиевич, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю, ул. Тивилева,2, х. Дыдымкин, Курский р-н, Ставропольский край, 357873, Российская Федерация;

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Военнопленные:

Артеменко Андрей Анатольевич,

Эйдер Андрей Дмитриевич,

Сорока Василий Викторович,

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России в г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 18, г. Москва, 107706, Российская Федерация;

Безъязычный Юрий Юрьевич,

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Головаш Богдан Олегович,

Гриценко Денис Владимирович,

Мокряк Роман Николаевич,

Небылица Богдан Павлович,

Зинченко Вячеслав Анатольевич,

Цибизов Сергей Андреевич,

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Попов Сергей Николаевич,

Костышин Владислав Анатольевич,

Опрыско Андрей Андреевич,

Драч Андрей Леонидович,

Мельничук Олег Михайлович,

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Власюк Михаил Борисович,

Беспальченко Виктор Анатольевич,

Терещенко Владимир Анатольевич,

Семидоцкий Евгений Витальевич,

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Лисовой Владимир Владимирович,

Шевченко Андрей Анатольевич,

Варимез Владимир Константинович,

Чулиба Сергей Романович,

Будзило Юрий Александрович,

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ФКУ СИЗО-2 УФСИН России в г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 5, г. Москва, 111020, Российская Федерация.

Напомним, ранее оккупационный суд в Крыму оставил под арестом 20 из 24 военнопленных украинских моряков. Еще по четверым апелляцию даже не приняли к рассмотрению из-за опоздания со сроками ее подачи.