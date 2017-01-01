Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Выборы-2019: ЦИК объявила о начале избирательной кампании

Комментариев: 0
Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК.
Выборы пройдут 31 марта 2019 года
Выборы пройдут 31 марта 2019 года
Getty Images

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года с 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление ЦИК приняла на своем заседании в четверг.

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Документы от кандидатов принимаются с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года включительно, до 8 февраля ЦИК включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Кандидата в президенты может выдвинуть политическая партия или он может быть самовыдвиженцем. Он должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов. Ее проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

Кроме того, кандидат должен внести залог в размере 2,5 млн грн. Эта сумма возвращается субъекту внесения – партии или кандидату на пост президента – в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК. На президентских выборах - до 7 марта 2019 года включительно.

Напомним, государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает выделение на организацию предстоящих президентских и парламентских выборов 4,3 млрд гривен.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Выборы, ЦИК, выборы президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь