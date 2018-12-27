Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция задержала иностранцев, обворовывавших авто киевлян

Комментариев: 2
Правоохранители задержали группу иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян. У задержанных изъяли деньги и оружие.
Задержанные - граждане другого государства
Задержанные - граждане другого государства
пресс-служба Национальной полиции

В Житомирской области правоохранители задержали группу иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян. У задержанных изъяли вещественные доказательства, им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает в четверг, 27 декабря, пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что на улице Вышгородская мужчины похитили из салона автомобиля Hyundai рюкзак, в котором находились 8000 гривен, зарегистрированное средство для отстрела резиновых патронов Форт-9 и личные документы киевлянина.

Как сообщил начальник оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска столичной полиции Виталий Отрудько, когда злоумышленники узнали, что за их действиями наблюдают правоохранители, бросились бежать.

Указано, что мужчины передвигались иномаркой Volksvagen Bora. Их догнали на территории Житомирской области и с вещественными доказательствами задержали.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность задержанных к краже сумки с деньгами и личными вещами из салона автомобиля Volksvagen на улице Героев Сталинграда, принадлежащей местной жительнице. Вещественные доказательства изъяли.

 

 

"Задержанные - граждане другого государства, 1979, 1977 и 1987 годов рождения, один из которых ранее судим за кражу и грабеж. У двоих сообщников столичная регистрация, у третьего - одесская", - рассказал Отрудько.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье кража. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее двух граждан Франции с контрабандой задержали в горах во Львовской области.

Также сообщалось, что хмельницкие полицейские выдворили из Украины гражданина Иордании, который был осужден за развращение несовершеннолетних.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ограбление, кража, фото, полиция, кражи, Житомирская область, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
виджай    27.12.2018, 19:31
Оценка:  +1
виджай
другого государства это Педерации что ли?
doc1    27.12.2018, 20:00
Оценка:  0
doc1
в данном случае даже по фото замазаном видно что это армяне!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь