В Одесской области женщина морила голодом трех своих детей

Полицейские обнаружили детей возрастом от года до пяти в нестираной одежде, с высыпаниями и вшами в грязной комнате. В этот день дети ничего еще не ели.

У 26-летней жительницы села Сафьяны Одесской области отобрали троих детей и отправили их в реабилитационный центр. Женщина оставила малолетних детей, голодных в антисанитарных условиях. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что тревогу забило руководство детского сада после того, как около месяца дети не посещали заведение. По их месту жительства проверяющим никто не открыл. После этого чиновники вынуждены были вызвать полицию.

В дом правоохранителей пустил сожитель женщины. В одной из комнат полицейские обнаружили трех детей возрастом 5, 4 и 1 год.

В полиции заявили, что дети "были в ужасном состоянии: грязные, в нестиранной одежде, со вшами и высыпаниями на теле. Везде царил беспорядок и антисанитария, в том числе - от испражнений двух бойцовых собак, которые также находились в доме".

Полицейские сказали, что "такого ужаса за свою практику еще не видели".

Старший ребенок попросил у женщины-полицейской помощи, сказав, что у нее "тараканы" в голове очень чешутся. По словам детей, за день они ничего не ели.

Где находится мать, сожитель объяснить не мог. Полицейские приняли решение поместить детей в реабилитационный центр.

За невыполнение родительских прав правоохранители составили на женщину три протокола об административных правонарушениях.

В полиции рассказали, что с женщиной была проведена профилактическая беседа. Ей объяснили, что если она не исправит ситуацию, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.

Ранее в Одесской области убили девятилетнюю девочку. Ее тело с признаками насилия обнаружено в заброшенном доме.

А на Закарпатье в подъезде дома нашли новорожденного ребенка.

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