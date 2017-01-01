В МОЗ пояснили, как будут обслуживать украинцев, не выбравших врача

Украинцам советуют поскорее выбрать врача, ведь это в будущем предоставит доступ к некоторым дополнительным программ Минздрава.

С 1 января 2019 года обслуживание пациентов, которые не подписали декларации с врачами, будет, как и раньше, бесплатным. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк на пресс-конференции в четверг, 27 декабря.

Он отметил, что порядок оказания первичной помощи не изменится.

"Никакие слухи о платных услугах не имеют под собой никаких оснований. Порядок предоставления первичной помощи не меняется. 1 января будет так же, как и 31 декабря 2018 года", - рассказал он.

В то же время Ковтонюк посоветовал украинцам поскорее выбрать своего врача, ведь это в будущем предоставит доступ к некоторым дополнительным программ Минздрава.

"Те, кто еще своего врача не выбрал, то я советую это сделать как можно быстрее. Со временем будут появляться дополнительные услуги, которые будут невозможны без семейного врача, в частности рецепты на лекарственные средства по программе "доступные лекарства", - резюмировал Ковтонюк.

Напомним, семейных врачей в рамках реформирования системы охраны психического здоровья будут обучать распознаванию наиболее распространенных психических расстройств, а также предоставлению базовых услуг в этой сфере.

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