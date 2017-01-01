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Миноброазования вводит пилотную сертификацию учителей

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На данном этапе в пилотной программе смогут участвовать только преподаватели начальной школы.
Учителя младших классов имеют возможность получить надбавку к зарплате
Учителя младших классов имеют возможность получить надбавку к зарплате
segodnya.ua

В январе 2019 года Минобразования запустит пилотный проект сертификации учителей, в котором смогут принять участие педагоги начальных классов. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сертификация будет добровольной и даст возможность получить надбавку в виде 20% к зарплате.

Всего в проекте смогут принять участие тысяча учителей младших классов.

"Пилотирование сертификации также продолжится в 2020 и 2021 годах, я надеюсь, что в последующие годы мы сможем расширить и количество возможных участников, и категории учителей, которые смогут участвовать в сертификации", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.

Она также отметила, что те, кто успешно пройдет аттестацию, получит соответствующий сертификат, сможет зачислить повышение на одну квалификационную категорию и получить 20% надбавку к заработной плате.

Единственное обязательное требование к кандидатам на участие - стаж работы не менее двух лет. Регистрация начнется на сайте Украинского центра оценивания качества образования 15 января и завершится 1 февраля 2019 года.

Напомним,  в этом году в школы пошли более 448 тысяч первоклассников.

Как сообщалось, со следующего года Кабмин повысит зарплату преподавателям на 20%.

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Теги: учитель, минобразования, сертификация, Гриневич
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Источник: korrespondent.net

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