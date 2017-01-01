Под новые санкции Киева попали археологи: за раскопки в Крыму

Украина вводит санкции против российских археологов, которые проводили незаконные раскопки в аннексированном Крыму.

Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в аннексированном Крыму. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в Twitter.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. Name and shame - еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим аннексированных территорий и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - написал глава МинВОТ в микроблоге.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур при содействии агрессивных действий против Украины.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционные списки в отношении украинцев. Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.

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