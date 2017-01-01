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Порошенко утвердил название совместной с Литвой и Польшей воинской части

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Подписанным документом совместной воинской части дается имя великого гетмана Константина Острожского.
Петр Порошенко дал добро названию совместной воинской части имени великого гетмана Константина Острожского
Петр Порошенко дал добро названию совместной воинской части имени великого гетмана Константина Острожского
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении изменения названия совместной воинской части Украины, Литвы и Польши. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Указано, что соответствующее соглашение было совершено 5 октября 2017 года в Люблине. А подписанным документом вносятся изменения в преамбулу основного Соглашения, которыми совместной воинской части дается имя великого гетмана Константина Острожского.

В ведомстве напомнили, что закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в литовско-польско-украинское соглашение о создании совместной воинской части №2645-VIII был принят Верховной Радой 6 декабря. Его поддержали 230 народных депутатов.

Ранее совместную Литовско-польско-украинскую бригаду (ЛитПолУкрбриг) принял под командование украинский полковник Дмитрий Братишко.

Напомним, совместная воинская часть ЛитПолУкрбриг была образована в 2014 году из Вооруженных Сил Украины, Литвы и Польши.

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Теги: законы, Литва, Порошенко, военные, соглашение, название, Петр Порошенко, воинская часть
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Источник: korrespondent.net

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