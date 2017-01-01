Порошенко утвердил название совместной с Литвой и Польшей воинской части

Подписанным документом совместной воинской части дается имя великого гетмана Константина Острожского.

Президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении изменения названия совместной воинской части Украины, Литвы и Польши. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Указано, что соответствующее соглашение было совершено 5 октября 2017 года в Люблине. А подписанным документом вносятся изменения в преамбулу основного Соглашения, которыми совместной воинской части дается имя великого гетмана Константина Острожского.

В ведомстве напомнили, что закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в литовско-польско-украинское соглашение о создании совместной воинской части №2645-VIII был принят Верховной Радой 6 декабря. Его поддержали 230 народных депутатов.

Ранее совместную Литовско-польско-украинскую бригаду (ЛитПолУкрбриг) принял под командование украинский полковник Дмитрий Братишко.

Напомним, совместная воинская часть ЛитПолУкрбриг была образована в 2014 году из Вооруженных Сил Украины, Литвы и Польши.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet