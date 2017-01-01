Завербованного РФ сотрудника Минобороны осудили на четыре года

К четырем годам заключения приговорили работника стратегического предприятия Минобороны по обвинению в государственной измене.

Работника стратегического предприятия Министерства обороны Украины приговорили к четырем годам заключения по обвинению в государственной измене. Об этом заявил представитель контрразведки СБУ Владимир Нестюк, сообщает в четверг, 27 декабря, РБК-Украина.

По его словам, СБУ сейчас может подтвердить, что в 2018 году контрразведка задержала двух завербованных представителей Вооруженных сил Украины, подозреваемых в госизмене.

"Мы можем говорить сегодня только об отдельных случаях. В данном случае было только два представителя Вооруженных сил Украины. Это николаевская ситуация, где (задержан завербованный агент военной разведки РФ - ред.) капитан первого ранга ВСУ в запасе. А также это полковник ВСУ в запасе в киевской ситуации... Именно по киевской ситуации действия были квалифицированы по статье о государственной измене", - рассказал Нестюк.

По его словам, бывший полковник ВСУ с позывным Сократ работал на одном из стратегических предприятий Минобороны.

"Он собирал и передал России сведения в сфере ремонта военной техники и авиации в рамках государственного оборонного заказа... Им было подписано соглашение с прокурором об оказании содействия в проведении досудебного расследования. Реальный срок - четыре года лишения свободы", - добавил он.

Ранее в Луганской области заочно приговорили к заключению трех организаторов так называемого референдума в поддержку "ЛНР".

Также сообщалось, что Голосеевский райсуд Киева арестовал обвиняемого в госизмене бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука на два месяца - до 1 января 2019 года.

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